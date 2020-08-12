Під час обшуку у Білорусі силовики шукали речі затриманих українців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Під час обшуку у білоруської правозахисниці Тетяни Ревяко шукали речі українців, яких напередодні затримали у Республіці Білорусь. Про це повідомили у Telegram-каналі Білоруської асоціації журналістів, передає УНН.
"У правозахисниці Тетяни Ревяко пройшов обшук. Раніше у неї ночували українські журналісти Костянтин Реутська і Євген Васильєв. Їх затримали сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обшук проводив СК Білорусі.
"Цікавили речі українців. Вилучений ноутбук і паспорт одного з українців і ноутбук Тетяни. Вона на волі", - додається у повідомленні.
Раніше у МЗС підтвердили затримання двох українців у Мінську, про затримання яких напередодні писали у ГО "Білоруська асоціація журналістів".
Нагадаємо, раніше стало відомо що у Білорусі під час акцій протесту, що розпочались після виборів президента республіки, побили українського журналіста і затримали дев’ять громадян України.