Из-за протестов и насилия в Беларуси массово увольняются работники государственных СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Беларуси из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов страны уволились несколько ведущих и журналистов. Об этом работники СМИ сообщили коллегам и в соцсетях, пишет УНН.
“В свете новостей о массовых протестах, которые проходят по всей стране вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций. Только за вчера и сегодня уволились восемь сотрудников, среди них — журналисты „Беларусь 1“, СТБ, Первого канала белорусского радио”, — сообщает Tut.by
О своем увольнении сообщили ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович, ведущая телешоу “Доброе утро, Беларусь!” на телеканале “Беларусь 1” Вера Каретникова, ведущие канала ОНТ Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. В видеообращении о своем увольнении сообщил ведущий военной программы “Арсенал” Владимир Бурко.
По информации нескольких источников Tut.by, 12 августа заявления об увольнении написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи “Радиёфакт” и других Александр Шустер и журналист Татьяна Филипченко.
Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.
За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или еще и избили нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.