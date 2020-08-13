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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69874 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96817 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123009 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125011 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100592 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101494 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103739 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Из-за протестов и насилия в Беларуси массово увольняются работники государственных СМИ

Из-за протестов и насилия в Беларуси массово увольняются работники государственных СМИ

Киев  •  УНН

 • 18377 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Беларуси из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов страны уволились несколько ведущих и журналистов. Об этом работники СМИ сообщили коллегам и в соцсетях, пишет УНН.

“В свете новостей о массовых протестах, которые проходят по всей стране вот уже более трех дней, белорусские журналисты начинают уходить с государственных телеканалов и радиостанций. Только за вчера и сегодня уволились восемь сотрудников, среди них — журналисты „Беларусь 1“, СТБ, Первого канала белорусского радио”, — сообщает Tut.by

О своем увольнении сообщили ведущий Агентства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович, ведущая телешоу “Доброе утро, Беларусь!” на телеканале “Беларусь 1” Вера Каретникова, ведущие канала ОНТ Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. В видеообращении о своем увольнении сообщил ведущий военной программы “Арсенал” Владимир Бурко.

По информации нескольких источников Tut.by, 12 августа заявления об увольнении написали работники Первого канала белорусского радио. Это ведущий передачи “Радиёфакт” и других Александр Шустер и журналист Татьяна Филипченко.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или еще и избили нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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