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Протести у Білорусі: після затримання силовиками помер 25-річний мешканець Гомеля

Протести у Білорусі: після затримання силовиками помер 25-річний мешканець Гомеля

Київ • УНН

 • 15934 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики. Про це пише білоруське видання “Радіо Свобода” та Tut.by, передає УНН.

“Саша був в одному з автозаків ... Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його спіймали десь в центрі, коли його пересадили в іншу машину. Він написав мені, що його спіймали ... І все. Я шукала його всі ці дні. Інформації про нього мені не давали. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі”, — плаче його мама.

У Олександра, за словами матері, були проблеми з серцем. Коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано.

“Він кричав, просив про допомогу ... А конвой визнав його неадекватним і відвіз до психіатричної лікарні. Там досвідчений лікар зрозумів, що проблема не в психіці ... Йому викликали швидку і відвезли в найближчу лікарню — туберкульозну, що поруч з психіатрією ... Там Саші допомогли, але не врятували, тому що, як мені сказали, коли його вже доставили в лікарню, настала клінічна смерть”, — каже мати.

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“Мені відмовили показати це, я думаю, його сильно побили. Я прошу людей, які були з ним в автозаку, коли вони виходили з в’язниці, — нехай скажуть правду! Що там сталося з Сашком. Я просто хочу, щоб люди знали, що цей мерзенний уряд вбив мого сина”, — каже мати.

Як повідомили БелаПАН в прес-службі Слідчого комітету по Гомельській області, зараз розслідується смерть 25-річного гомельця. Раніше слідчі встановили, що він був затриманий поліцією за активну участь в несанкціонованому масовому мітингу, за що був засуджений до 10 діб позбавлення волі.

Слідчі призначили судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту із приводу виборів президента країни, які широко вважають нечесними. Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українськиї правозахисників у Білорусі. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.

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