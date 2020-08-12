Білорусь: проти українських правозахисників, затриманих у Мінську, порушили кримінальну справу

За словами Ревяко, в рамках слідства був проведений обшук у квартирі самої Тетяни Ревяко, в який зупинилися її українські колеги вранці 12 серпня. Слідчі вилучили комп’ютер Реуцького, внутрішній український паспорт Васильєва й інші їхні речі. Постанову на обшук підписав прокурор Советського району Мінська Шаблінський.

За даними Ревяко, українці перебувають у слідчому ізоляторі.

Справа заведена щодо подій у Мінську, які почалися 10 серпня, каже Ревяко. При цьому вона звертає увагу: “Вони тільки сьогодні (12 серпня — ред.) приїхали до Білорусі, попили кави, вийшли на прогулянку і були затримані, ні в яких заворушеннях вони участі не брали”.

Як пише видання, обидва українці прибули до Білорусі від правозахисної організації “Восток-SOS” у рамках місії допомоги білоруським колегам, які мають дуже багато роботи в зв’язку з арештами, які почалися після масових протестів із приводу виборів президента 9 серпня, які широко вважають нечесними.

“Вони прибули до нас у важкий час, щоб підтримати нас — так заведено у правозахисників, ми також бували в Україні і інших державах у схожі моменти”, — каже Ревяко.

Про затримання українців центр “Весна” повідомив посольство України в Мінську. У посольстві України в Мінську виданню повідомили, що українські консули в курсі справи про затримання правозахисників і займаються нею.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.