Беларусь: против украинских правозащитников, задержанных в Минске, возбуждено уголовное дело

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В отношении украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которых накануне, 12 августа, задержали в Минске, выдали подозрения по уголовному делу о массовых беспорядках в белорусской столице в течение 10-12 августа. Об этом изданию “Радио Свобода” белорусский правозащитник Татьяна Ревяко с правозащитного центра “Весна”, передает УНН.

По словам Ревяко, в рамках следствия был проведен обыск в квартире самой Татьяны Ревяко, у который остановились ее украинские коллеги утром 12 августа. Следователи изъяли компьютер Реуцкого, внутренний украинский паспорт Васильева и другие их вещи. Постановление на обыск подписал прокурор Советского района Минска Шаблинский.

По данным Ревяко, украинцы находятся в следственном изоляторе.

Дело заведено по событиям в Минске, которые начались 10 августа, говорит Ревяко. При этом она обращает внимание: "Они только сегодня (12 августа - ред.) приехали в Беларусь, попили кофе, вышли на прогулку и были задержаны, ни в каких беспорядках они участия не принимали".

Как пишет издание, оба украинца прибыли в Беларусь от правозащитной организации "Восток-SOS" в рамках миссии помощи белорусским коллегам, которые имеют очень много работы в связи с арестами, которые начались после массовых протестов по поводу выборов президента 9 августа.

"Они прибыли к нам в трудное время, чтобы поддержать нас - так принято у правозащитников, мы также бывали в Украине и других государствах в подобные моменты", - говорит Ревяко.

О задержании украинцев центр "Весна" сообщил посольству Украины в Минске. В посольстве Украины в Минске изданию сообщили, что украинские консулы в курсе дела о задержании правозащитников и занимаются этим.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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