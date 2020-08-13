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Затримання і ланцюги солідарності: події четвертої доби протестів у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У частині міст Білорусі: Мінську, Могильові та Лісовому люди вишикувалися в ланцюги солідарності. Станом на вечір є повідомлення про затримання журналістів і учасників протесту. Низка акцій пройшла спокійно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Tut.by.

Так, в Мінську на площі Перемоги пройшла акція жінок в білому, вони розійшлися, їх ніхто не затримував.

Крім цього, в Мінську в Лошіце стояли кілька сотень людей, їм активно сигналили машини, у деяких в руках білі троянди і білі кульки. Вони скандували: “Йди”.

Також повідомляється, що в Лісовому і в Могильові люди вишикувалися в ланцюги солідарності. За наявної інформації в цих містах все пройшло спокійно.

Відзначається, що в Мінську затримали журналістів видання “Белсат” Любов Луньов і Дмитра Солтана. “Даішники побачили, як вони знімали з машини, і зупинили. Любу відправили в ДАІ перевіряти машину, Дмитра повезли в РУВС”, — пише видання.

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Крім цього, на вулиці Пушкінській і біля метро “Пушкінська” в Мінську ОМОН розділив людей на дві частини, і не давав возз’єднатися, але при цьому затримань не було. Також повідомляється, на Грушівці увечері 12 серпня відбулося затримання зі стріляниною.

Повідомляється, що біля Кам’яної гірки стояли автозаки і намиста, частина омонівців була зовні, не випускали з метро і переходів.

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Нагадаємо, біля медуніверситету в Мінську увечері 12 серпня зібралося близько 130 медиків з різних лікарень столиці, щоб зупинити насильство в країні.

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