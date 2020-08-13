Задержание и цепи солидарности: события четвертого дня протестов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В части городов Беларуси: Минске, Могилеве и Лесном люди выстроились в цепи солидарности. По состоянию на вечер есть сообщения о задержании журналистов и протестующих. Ряд акций прошли спокойно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.
Так, в Минске на площади Победы прошла акция женщин в белом, они разошлись, их никто не задерживал.
Кроме этого, в Минске в Лошице стояли несколько сотен человек, им активно сигналили машины, у некоторых в руках белые розы и белые шарики. Они скандировали: “Уходи”.
Также сообщается, что в Лесном и в Могилеве люди выстроились в цепи солидарности. По имеющейся информации в этих городах все прошло спокойно.
Отмечается, что в Минске задержали журналистов издания “Белсат” Любовь Лунев и Дмитрия Солтана. “Гаишники увидели, как они снимали с машины, и остановили. Любу отправили в ГАИ проверять машину, Дмитрия повезли в РУВД”, — пишет издание.
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Кроме этого, на улице Пушкинской и у метро “Пушкинская” в Минске ОМОН разделил людей на две части, и не давал воссоединиться, но при этом задержаний не было. Также сообщается на Грушевцы вечером 12 августа произошло задержание со стрельбой.
Сообщается, что у Каменной горки стояли автозаки и бусы, часть омоновцев была снаружи, не выпускали из метро и переходов.
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Напомним, у медуниверситета в Минске вечером 12 августа собралось около 130 медиков из разных больниц столицы, чтобы остановить насилие в стране.