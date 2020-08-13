Задержание и цепи солидарности: события четвертого дня протестов в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92818 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103712 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129445 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108889 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129085 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101685 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102427 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104202 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101987 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

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Задержание и цепи солидарности: события четвертого дня протестов в Беларуси

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. В части городов Беларуси: Минске, Могилеве и Лесном люди выстроились в цепи солидарности. По состоянию на вечер есть сообщения о задержании журналистов и протестующих. Ряд акций прошли спокойно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tut.by.

Так, в Минске на площади Победы прошла акция женщин в белом, они разошлись, их никто не задерживал.

Кроме этого, в Минске в Лошице стояли несколько сотен человек, им активно сигналили машины, у некоторых в руках белые розы и белые шарики. Они скандировали: “Уходи”.

Также сообщается, что в Лесном и в Могилеве люди выстроились в цепи солидарности. По имеющейся информации в этих городах все прошло спокойно.

Отмечается, что в Минске задержали журналистов издания “Белсат” Любовь Лунев и Дмитрия Солтана. “Гаишники увидели, как они снимали с машины, и остановили. Любу отправили в ГАИ проверять машину, Дмитрия повезли в РУВД”, — пишет издание.

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Кроме этого, на улице Пушкинской и у метро “Пушкинская” в Минске ОМОН разделил людей на две части, и не давал воссоединиться, но при этом задержаний не было. Также сообщается на Грушевцы вечером 12 августа произошло задержание со стрельбой.

Сообщается, что у Каменной горки стояли автозаки и бусы, часть омоновцев была снаружи, не выпускали из метро и переходов.

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Напомним, у медуниверситета в Минске вечером 12 августа собралось около 130 медиков из разных больниц столицы, чтобы остановить насилие в стране.

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