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У Бабарика відкинули звинувачення у причетності штабу до масових протестів в Білорусі

У Бабарика відкинули звинувачення у причетності штабу до масових протестів в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У штабі ексглави “Белгазпромбанка” Віктора Бабарика заявили, що у протестів немає координаторів та лідерів, вони виникають стихійно у всіх містах як реакція на обман. Також в штабі закликали відмовитися від застосування сили. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний канал в Telegram Віктора Бабарика.

“Відносно звинувачень, які пролунали в ефірі телеканалу „Білорусь 1“, ми можемо прокоментувати, що: штаб Віктора Бабарика і всі представники штабу, уповноважені робити публічні заяви завжди говорили про використання тільки законних і мирних дій в рамках виборчої кампанії і поза нею”, — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що штаб за останні дні втратив зв’язок з багатьма волонтерами.

“Про п’ятьох з них у нас є інформація про їх затримання. Ми неодноразово заявляли про необхідність припинення насильства, і вважаємо, що відповідальність за те, що відбувається лежить на білоруській владі. У протестів немає координаторів та лідерів, вони виникають стихійно у всіх містах як реакція на обман, хамство і застосування насильства з боку влади”, — додається в повідомленні.

Також у Бабарика закликали відмовитися від застосування сили.

“Білорусів обдурили і їх обурення цілком зрозуміло. Насильство застосовує влада і ми закликаємо їх відмовитися від застосування сили і репресій по відношенню до мирних громадян і не влаштовувати майдани на вулицях міст. Ми за мирну і стабільну Білорусь. Всім білорусам потрібна багата, спокійна і мирна країна, де до вибору громадян будуть ставитися з повагою”, — підсумовується в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці Республіки Білорусь встановили факти, які нібито підтверджують причетність представників штабу ексглави “Белгазпромбанка” Віктора Бабарика до масових протестів в країні.

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