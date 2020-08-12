У Бабарыко отвергли обвинения в причастности штаба к массовым протестам в Беларуси

КИЕВ. 12 августа. УНН. В штабе экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарыко заявили, что у протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман. Также в штабе призвали отказаться от применения силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал в Telegram Виктора Бабарыко.