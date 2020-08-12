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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84736 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102190 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 107576 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127632 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101322 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102131 просмотра

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У Бабарыко отвергли обвинения в причастности штаба к массовым протестам в Беларуси

У Бабарыко отвергли обвинения в причастности штаба к массовым протестам в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 10920 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В штабе экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарыко заявили, что у протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман. Также в штабе призвали отказаться от применения силы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный канал в Telegram Виктора Бабарыко.

“В отношении обвинений, прозвучавших в эфире телеканала „Беларусь 1“, мы можем прокомментировать, что: штаб Виктора Бабарыка и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб за последние дни потерял связь со многими волонтерами.

“О пятерых из них у нас есть информация об их задержании. Мы неоднократно заявляли о необходимости прекращения насилия, и считаем, что ответственность за происходящее лежит на белорусской власти. У протестов нет координаторов и лидеров, они возникают стихийно во всех городах как реакция на обман, хамство и применения насилия со стороны власти”, — добавляется в сообщении.

Также у Бабарыко призвали отказаться от применения силы.

“Белорусов обманули и их возмущение вполне понятно. Насилие применяет власть и мы призываем их отказаться от применения силы и репрессий по отношению к мирным гражданам и не устраивать майданы на улицах городов. Мы за мирную и стабильную Беларусь. Всем белорусам нужна богатая, спокойная и мирная страна, где к выбору граждан будут относиться с уважением”, — суммируется в сообщении.

Напомним, правоохранители Республики Беларусь установили факты, которые якобы подтверждают причастность представителей штаба экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарыка к массовым протестам в стране.

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