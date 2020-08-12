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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96338 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122893 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105126 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124947 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100560 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101466 просмотра

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Белорусские власти заявили о причастности штаба Бабарико к протестам - СМИ

Белорусские власти заявили о причастности штаба Бабарико к протестам - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15860 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранители Республики Беларусь установили факты, якобы подтверждающие причастность представителей штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к массовым протестам в стране. Об этом со ссылкой на информацию, озвученную в эфире "Беларусь 1", сообщает агентство БелТА, передает УНН.

"Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка", - сообщили в новостном выпуске телеканала.

В это же время журналисты сообщили о том, что сейчас проверяется информация о возможном подкупе участников акций.

В то же время ранее появилась информация о том, что в Минске были задержаны пятеро волонтеров штаба Бабарико.

Как сообщал УНН, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

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