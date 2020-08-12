Белорусские власти заявили о причастности штаба Бабарико к протестам - СМИ

"Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка", - сообщили в новостном выпуске телеканала.

В это же время журналисты сообщили о том, что сейчас проверяется информация о возможном подкупе участников акций.

В то же время ранее появилась информация о том, что в Минске были задержаны пятеро волонтеров штаба Бабарико.



Как сообщал УНН, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.



