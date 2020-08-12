Белорусские власти заявили о причастности штаба Бабарико к протестам - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранители Республики Беларусь установили факты, якобы подтверждающие причастность представителей штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к массовым протестам в стране. Об этом со ссылкой на информацию, озвученную в эфире "Беларусь 1", сообщает агентство БелТА, передает УНН.
"Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка", - сообщили в новостном выпуске телеканала.
В это же время журналисты сообщили о том, что сейчас проверяется информация о возможном подкупе участников акций.
В то же время ранее появилась информация о том, что в Минске были задержаны пятеро волонтеров штаба Бабарико.
Как сообщал УНН, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.