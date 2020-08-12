Білоруська влада заявила про причетність штабу Бабарика до протестів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Правоохоронці Республіки Білорусь встановили факти, що нібито підтверджують причетність представників штабу ексглави Белгазпромбанку Віктора Бабарика до масових протестів в країні. Про це з посиланням на інформацію, озвучену в ефірі "Білорусь 1", повідомляє агентство БелТА, передає УНН.
"Встановлено безліч фактів, що підтверджують, що представники штабу ексглави Белгазпромбанку Віктора Бабарика здійснювали організацію, координацію і фінансування масових заворушень в Білорусі, а також провокували їх учасників на агресивну протидію органам правопорядку", - повідомили в новинному випуску телеканалу.
У цей же час журналісти повідомили про те, що зараз перевіряється інформація про можливий підкуп учасників акцій.
Водночас раніше з'явилася інформація про те, що в Мінську було затримано п'ятьох волонтерів штабу Бабарика.
Як повідомляв УНН, в Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.