Білоруська влада заявила про причетність штабу Бабарика до протестів - ЗМІ

"Встановлено безліч фактів, що підтверджують, що представники штабу ексглави Белгазпромбанку Віктора Бабарика здійснювали організацію, координацію і фінансування масових заворушень в Білорусі, а також провокували їх учасників на агресивну протидію органам правопорядку", - повідомили в новинному випуску телеканалу.

У цей же час журналісти повідомили про те, що зараз перевіряється інформація про можливий підкуп учасників акцій.

Водночас раніше з'явилася інформація про те, що в Мінську було затримано п'ятьох волонтерів штабу Бабарика.



Як повідомляв УНН, в Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.



