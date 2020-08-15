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ЗМІ опублікували кадр і відео з загибеллю протестувальника у Мінську

ЗМІ опублікували кадр і відео з загибеллю протестувальника у Мінську

Київ • УНН

 • 19496 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Інформаційне агентство Associated Press 15 серпня опублікувало кадр з відео, зробленого на другий день протестів - 10 серпня - в Мінську, на якому, нібито, "найімовірніше, відображено момент загибелі Олександра Тарайковського", похорони якого відбулися в суботу. Про це пише TUT.BY, публікуючи сам кадр з відео, передає УНН.

"Інформаційне агентство Associated Press 15 серпня опублікувало кадр з відео, зробленого на другий день протестів - 10 серпня - в Мінську. На ньому, найімовірніше, відображено момент загибелі Олександра Тарайковського, похорони якого відбулися в суботу. Дружина загиблого під час протестів у Мінську Олександра Тарайковського, Олена Герман, впізнала його", - пише видання.

Як зазначає видання, "те, що можна побачити на зображенні, може спростувати офіційну версію смерті чоловіка".

Вказано, що в описі зображення йдеться, що воно взято з відеоматеріалів, знятих в понеділок, 10 серпня, де відображений поранений Олександр Тарайковський під час протестного мітингу в Мінську. Також наголошується, що оператор Associated Press зняв те, як чоловік упав і лежав без руху.

"На зображенні можна побачити чоловіка в шортах і футболці (саме так описала дружина загиблого Олександра Тарайковського його одяг в той вечір в інтерв'ю кореспонденту TUT.BY). У нього велика червоно-бура пляма на грудях, схожа на кривав3, права рука в районі рани. Причиною смерті Олександра Тарайковського була встановлена ​​саме відкрита рана грудної клітки", - відзначає видання.

За версією МВС країни, як вказує видання, "поки єдиний загиблий безпосередньо під час протестів в Білорусі намагався кинути в силовиків невстановлений вибуховий пристрій, який спрацював у нього в руках - це нібито і стало причиною смерті. Однак на зображенні не видно ніякого вибуху, його слідів або спалаху, а руки чоловіка цілі".

Коментар в МВС виданню отримати поки не вдалося.

Тим часом, у Telegram-каналах публікують і саме відео цього моменту.

Похорони Олександра Тарайковського пройшли в суботу, 15 серпня. На прощання прийшла величезна кількість людей, тисячі зібралися на місці його загибелі в районі станції метро "Пушкінська", щоб вшанувати його пам'ять. Чоловікові було 34 роки, у нього залишилася 3-річна дочка.

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