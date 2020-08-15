У Мінську сотні людей прийшли на вшанування пам'яті загиблого у протесті

“На церемонію прощання з Олександром Тарайковським, який загинув 10 серпня під час мирних протестів біля метро ”Пушкінська“, прийшли сотні людей. Люди йдуть і йдуть”, - пишуть у виданні.

Повідомляється, що прощання в ритуальному залі тривало до 12:45.

“Сотні людей також йдуть по вулиці Прітицького і проспекту Пушкіна до місця стихійного меморіалу Олександру Тарайковському біля метро ”Пушкінська“. Машини сигналять, на багатьох — білі стрічки. Люди тримають в руках білі та червоні квіти. Жителі довколишніх будинків масово вивішують біло-червоно-білі прапори. Йде збір пожертвувань для сім’ї загиблого. Кладуть по 50, по 100 рублів. Люди вже розкупили майже всі квіти в підземному переході на "Пушкінській”, - також передає видання.

Додамо, сьогодні пройдуть похорони загиблого. Його рідні попросили не приходити в храм, де пройде відспівування, а зібратися на місці його загибелі.

Як раніше повідомляв УНН, 34-річний Олександр Тарайковський помер на Пушкінській пізно ввечері 10 серпня.

Повідомляється, що за офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Однак родичі не вірять.



