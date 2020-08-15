В Минске сотни людей пришли почтить память погибшего в протесте
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Огромное количество людей, которые собрались в субботу в полдень на Пушкинской площади в Минске, почтили память погибшего на этом месте в начале недели участника протестных акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Наша Ніва".
“На церемонию прощания с Александром Тарайковским, который погиб 10 августа во время мирных протестов у метро "Пушкинская“, пришли сотни человек. Люди идут и идут”, — пишут в издании.
Сообщается, что прощание в ритуальном зале продлилось до 12:45.
“Сотни людей также идут по улице Притыцкого и проспекту Пушкина к месту стихийного мемориала Александру Тарайковскому у метро "Пушкинская“. Машины сигналят, на многих — белые ленты. Люди держат в руках белые и красные цветы. Жители близлежащих домов массово вывешивают бело-красно-белые флаги. Идет сбор пожертвований для семьи погибшего. Кладут по 50, по 100 рублей. Люди уже раскупили почти все цветы в подземном переходе на "Пушкинской”, — также передает издание.
Добавим, сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.
Как ранее сообщал УНН, 34-летний Александр Тарайковский скончался на Пушкинской поздно вечером 10 августа.
Сообщается, что по официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Однако родственники не верят.