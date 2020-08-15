В Минске сотни людей пришли почтить память погибшего в протесте

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86206 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102430 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127533 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107770 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127905 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101375 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102174 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101963 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Минске сотни людей пришли почтить память погибшего в протесте

В Минске сотни людей пришли почтить память погибшего в протесте

Киев  •  УНН

 • 30036 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Огромное количество людей, которые собрались в субботу в полдень на Пушкинской площади в Минске, почтили память погибшего на этом месте в начале недели участника протестных акций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Наша Ніва".

“На церемонию прощания с Александром Тарайковским, который погиб 10 августа во время мирных протестов у метро "Пушкинская“, пришли сотни человек. Люди идут и идут”, — пишут в издании.

Сообщается, что прощание в ритуальном зале продлилось до 12:45.

“Сотни людей также идут по улице Притыцкого и проспекту Пушкина к месту стихийного мемориала Александру Тарайковскому у метро "Пушкинская“. Машины сигналят, на многих — белые ленты. Люди держат в руках белые и красные цветы. Жители близлежащих домов массово вывешивают бело-красно-белые флаги. Идет сбор пожертвований для семьи погибшего. Кладут по 50, по 100 рублей. Люди уже раскупили почти все цветы в подземном переходе на "Пушкинской”, — также передает издание.

Добавим, сегодня пройдут похороны погибшего. Его родные попросили не приходить в храм, где пройдет отпевание, а собраться на месте его гибели.

Как ранее сообщал УНН, 34-летний Александр Тарайковский скончался на Пушкинской поздно вечером 10 августа.

Сообщается, что по официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Однако родственники не верят.

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