Стало известно имя погибшего в Минске во время протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Погибшего участника во время протестов в Минске звали Александром Тарайковским. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусскую службу “Радио Свобода”.
“Вечером 12 августа жена узнала от журналистов, что ее муж умер. 34-летний Александр Тарайковский скончался на Пушкинской поздно вечером 10 августа”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что по официальной версии, в его руках взорвалось взрывное устройство. Однако родственники не верят.
Напомним, 10 августа около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске в ходе противостояния со спецназом, который прибыл для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Он взорвался в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.