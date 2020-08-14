Стало відомо ім'я загиблого у Мінську під час протестів

“Увечері 12 серпня дружина дізналася від журналістів, що її чоловік помер. 34-річний Олександр Тарайковскій помер на Пушкінській пізно ввечері 10 серпня”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за офіційною версією, в його руках вибухнув вибуховий пристрій. Проте родичі не вірять.

Нагадаємо, 10 серпня близько 23.00, в ході масових заворушень в Мінську в ході протистояння зі спецназом, який прибув для деблокування площі, один з протестуючих намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій в строну правоохоронців. Він вибухнув в руці, чоловік отримав травми несумісні з життям.