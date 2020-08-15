СМИ опубликовали кадр и видео с гибелью протестующего в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Информационное агентство Associated Press 15 августа опубликовало кадр из видео, сделанного на второй день протестов - 10 августа - в Минске, на котором, якобы, "скорее всего, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского", похороны которого состоялись в субботу. Об этом пишет TUT.BY, публикуя сам кадр из видео, передает УНН.
"Информационное агентство Associated Press 15 августа опубликовало кадр из видео, сделанного на второй день протестов — 10 августа — в Минске. На нем, вероятнее всего, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского, похороны которого прошли в субботу. Супруга погибшего во время протестов в Минске Александра Тарайковского, Елена Герман, опознала его", - пишет издание.
Как отмечает издание, "то, что можно увидеть на изображении может опровергнуть официальную версию смерти мужчины".
Указано, что в описании изображения говорится, что оно взято из видеоматериалов, снятых в понедельник, 10 августа, где запечатлен раненый Александр Тарайковский во время протестного митинга в Минске. Также отмечается, что оператор Associated Press заснял, как человек упал и лежал без движения.
"На изображении можно увидеть мужчину в шортах и футболке (именно так описала жена погибшего Александра Тарайковского его одежду в тот вечер в интервью корреспонденту TUT.BY). У него большое красно-бурое пятно на груди, похожее на кровавое, правая рука в районе раны. Причиной смерти Александра Тарайковского была установлена как раз открытая рана грудной клетки", - отмечает издание.
По версии МВД страны, как указывает издание, "пока единственный погибший непосредственно во время протестов в Беларуси пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках — это якобы и стало причиной смерти. Однако на изображении не видно никакого взрыва, его следов или вспышки, а руки мужчины целы".
Комментарий в МВД изданию получить пока не удалось.
Между тем, в Telegram-каналах публикуют и само видео этого момента.
Похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память. Мужчине было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.