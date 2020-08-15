СМИ опубликовали кадр и видео с гибелью протестующего в Минске

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95477 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104022 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129876 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109117 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129362 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101733 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102462 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104305 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 41194 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 63877 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 34093 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 68734 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

21:08 • 25155 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 103086 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 129876 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 129363 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 383802 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 334561 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 41187 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104071 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132713 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209955 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236654 просмотра
Актуальное
СМИ опубликовали кадр и видео с гибелью протестующего в Минске

СМИ опубликовали кадр и видео с гибелью протестующего в Минске

Киев  •  УНН

 • 19475 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Информационное агентство Associated Press 15 августа опубликовало кадр из видео, сделанного на второй день протестов - 10 августа - в Минске, на котором, якобы, "скорее всего, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского", похороны которого состоялись в субботу. Об этом пишет TUT.BY, публикуя сам кадр из видео, передает УНН.

"Информационное агентство Associated Press 15 августа опубликовало кадр из видео, сделанного на второй день протестов — 10 августа — в Минске. На нем, вероятнее всего, запечатлен момент гибели Александра Тарайковского, похороны которого прошли в субботу. Супруга погибшего во время протестов в Минске Александра Тарайковского, Елена Герман, опознала его", - пишет издание.

Как отмечает издание, "то, что можно увидеть на изображении может опровергнуть официальную версию смерти мужчины".

Указано, что в описании изображения говорится, что оно взято из видеоматериалов, снятых в понедельник, 10 августа, где запечатлен раненый Александр Тарайковский во время протестного митинга в Минске. Также отмечается, что оператор Associated Press заснял, как человек упал и лежал без движения.

"На изображении можно увидеть мужчину в шортах и футболке (именно так описала жена погибшего Александра Тарайковского его одежду в тот вечер в интервью корреспонденту TUT.BY). У него большое красно-бурое пятно на груди, похожее на кровавое, правая рука в районе раны. Причиной смерти Александра Тарайковского была установлена как раз открытая рана грудной клетки", - отмечает издание.

По версии МВД страны, как указывает издание, "пока единственный погибший непосредственно во время протестов в Беларуси пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках — это якобы и стало причиной смерти. Однако на изображении не видно никакого взрыва, его следов или вспышки, а руки мужчины целы".

Комментарий в МВД изданию получить пока не удалось.

Между тем, в Telegram-каналах публикуют и само видео этого момента.

Похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память. Мужчине было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы