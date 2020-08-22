В ООН обеспокоены пытками в Беларуси и гибелью людей во время протестов

“Отметим, что большинство из нескольких тысяч человек, которые были задержаны в связи с акциями протеста, в настоящее время освобождены. Однако мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, согласно сообщениям, более 100 человек все еще находятся под стражей, в том числе около 60 человек, которые обвиняются в совершении преступных деяний, которые могут повлечь за собой суровые меры наказания в виде тюремного заключения, в связи с их участием в мирных демонстрациях”, — заявила Троссел.

По ее словам, в ООН продолжают поступать сообщения о задержании людей в Беларуси.

“Мы призываем власти Беларуси немедленно освободить всех тех, кто был незаконно или произвольно задержан, и прекратить задерживать людей за осуществление ними своих прав на свободу выражения мнений и свободу мирных собраний. Мы особенно обеспокоены тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остается неизвестной. Все они исчезли после начала протеста 9 августа”, — отметила Троссел.

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Она подчеркнула, что из-за массовых задержаний протестующих в Беларуси в ООН нет полной информации обо всех задержанных.

“По-прежнему поступают сообщения о широкомасштабных пытках и жестоком обращении с людьми, в том числе с журналистами и особенно с детьми во время арестов и содержания под стражей. Поэтому мы обеспокоены тем, что, как сообщается, до сих пор не было принято никаких мер для расследования этих сообщений с целью привлечения виновных к ответственности”, — заявила представитель ООН.

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Она напомнила белорусским властям об абсолютном запрете пыток и призвала к проведению тщательных расследований всех утверждений о нарушении прав человека.

“В их числе гибель четырех человек в результате травм, полученных ими во время протестов. Жертвы имеют право на возмещение ущерба”, — отметила Троссел.

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Как сообщал УНН, в минском госпитале скончался мужчина из Бреста Геннадий Шутов, у которого якобы силовики выстрелили на протестах. Геннадий — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.

Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа в Минске. На днях в Гомеле похоронили 25-летнего мужчину, которого нашли погибшим после задержания в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке.