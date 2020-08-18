МВС Білорусі підтвердило смерть ще однієї людини під час протестів

“16 серпня близько 3:20 ночі на Партизанському проспекті водій Renault скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП”, — написала Чемоданова.

Повідомляється, що чоловік був учасником масових заходів, що проходять в Мінську в останні дні.

“Безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій Volkswagen і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса Renault”, — зазначила Чемоданова.

Чемоданова наголосила, що наразі проводиться перевірка місця події.

Як раніше повідомляв УНН, 34-річний Олександр Тарайковський помер на Пушкінській у Мінську пізно ввечері 10 серпня. Також в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.