МВС Білорусі підтвердило смерть ще однієї людини під час протестів

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Один з учасників акції протесту в Мінську загинув вночі 16 серпня у результаті наїзду автомобіля на проїжджій частині Партизанського проспекту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал прессекретаря МВС Білорусі Ольги Чемоданової.

“16 серпня близько 3:20 ночі на Партизанському проспекті водій Renault скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині. Від отриманих травм пішохід помер на місці ДТП”, — написала Чемоданова.

Повідомляється, що чоловік був учасником масових заходів, що проходять в Мінську в останні дні.

“Безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій Volkswagen і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса Renault”, — зазначила Чемоданова.

Чемоданова наголосила, що наразі проводиться перевірка місця події.

Як раніше повідомляв УНН, 34-річний Олександр Тарайковський помер на Пушкінській у Мінську пізно ввечері 10 серпня. Також в лікарні помер 25-річний житель Гомеля Олександр Чуприна, якого раніше затримали силовики.

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