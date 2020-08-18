МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного человека во время протестов

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Один из участников акции протеста в Минске погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

"16 августа около 3:20 ночи на Партизанском проспекте водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП", - написала Чемоданова.

Сообщается, что мужчина был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни.

"Непосредственно перед наездом он находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen и предупредил пешехода об опасности, также попросив уйти с дороги на тротуар. Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время попал под колеса Renault", - отметила Чемоданова.

Чемоданова добавила, что в настоящее время проводится проверка места происшествия.

Как ранее сообщал УНН, 34-летний Александр Тарайковский умер на Пушкинской в Минске поздно вечером 10 августа. Также в больнице умер 25-летний житель Гомеля Александр Чуприна, которого ранее задержали силовики.

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