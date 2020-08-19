ЗМІ: у Білорусі в лікарні помер учасник протестів, у якого вистрілили силовики

"У військовому госпіталі Мінська помер 43-річний Геннадій Шутов", - повідомляє видання з посиланням на інформацію родичів чоловіка. Зазначається, що "він отримав вогнепальне поранення в голову 11 серпня в районі Московської адміністрації Бреста під час протестів".

Родичі чоловіка кажуть, що спілкувалися з очевидцями і ті розповідали, що Геннадій не бився, не конфліктував - просто йшов. Постріл, який він отримав, був, вважають люди, з якими говорили рідні, зроблений з даху будівлі, пише видання.

Родичі дві доби не могли знайти Геннадія Шутова. З'ясували, що його доставили спочатку в Брестську обласну лікарню, а потім вертольотом переправили до військового госпіталю в Мінськ. Дочка Людмила розповідала, що у батька вогнепальна травма, "пошкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають ніякого прогнозу".

Як стало відомо TUT.BY з власних джерел, Шутов був переведений з Бреста до Мінська в непритомному стані з діагнозом "Відкрите проникаюче вогнепальне поранення черепа. Забій - розтрощення головного мозку. Багатоуламковий перелом склепіння черепа з переходом на основу".

"Геннадій Шутов помер в госпіталі сьогодні, 19 серпня, о 10:20", - відзначає видання.

У МВС повідомили, що в Бресті ввечері 11 серпня міліція стріляла в учасників протесту з вогнепальної зброї на ураження. За даними міліції, є поранений. Чи мали вони на увазі Геннадія Шутова, невідомо, йдеться у матеріалі.

Геннадій - третя жертва акцій протесту після президентських виборів в Білорусі.

Першою став Олександр Тарайковський, загиблий 10 серпня у Мінську. Днями в Гомелі поховали 25-річного чоловіка, якого знайшли загиблим після затримання в Гомелі 9 серпня, коли він їхав до своєї дівчини.