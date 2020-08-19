СМИ: в Беларуси в больнице скончался участник протестов, в которого выстрелили силовики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В минском госпитале скончался мужчина из Бреста Геннадий Шутов, в которого якобы силовики выстрелили на протестах. Ему было 43 года. Об этом пишет TUT.BY, передает УНН.
"В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов", - сообщает издание со ссылкой на информацию родственников мужчины. Отмечается, что "он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов".
Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал - просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания, пишет издание.
Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила рассказывала, что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и большие, врачи не дают никакого прогноза".
Как стало известно TUT.BY из собственных источников, Шутов был переведен из Бреста в Минск в бессознательном состоянии с диагнозом "Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — размозжение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание".
"Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10:20", - отмечает издание.
В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из огнестрельного оружия на поражение. По данным милиции, есть раненый. Имели ли они в виду Геннадия Шутова, неизвестно, говорится в материале.
Геннадий - третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.
Первой стал Александр Тарайковский, погибший 10 августа в Минске. На днях в Гомеле похоронили 25-летнего мужчину, которого нашли погибшим после задержания в Гомеле 9 августа, когда он ехал к своей девушке.