Протести в Білорусі: у Мінську почали масово відпускати затриманих, стали відомі деталі знущань

“Випускати затриманих на акціях протесту людей з ЦІП на Окрестині почали приблизно о 22:30. Очікують їх рідні і близькі розповідають, що в перші півгодини випустили приблизно до 30 осіб. Людей продовжують звільняти”, — пише видання.

На звільнення затриманих очікували рідні та активісти. Звільненні білоруси розповіли, що їх били. За словами тих, хто був в ізоляторі, їх били по ногах, спині, сідницях. До воріт постійно під’їжджали карети швидкої допомоги, в лікарню відвозили тих, хто потребує медичної допомоги.

Звільнені люди виглядають розгубленими, їх випускали без речей, телефонів, гаманців, всі речі залишаються в ізоляторі. Їм тут же давали воду, гарячий чай, їжу і загортали теплою ковдрою. Дівчата просто плакали, чоловіки з синцями та гематомами йшли без слів.

Серед тих, кого відпускали після 23:00, в основному жінки, серед них лікар бригади швидкої допомоги Анастасія. Вона розповіла, що затримали її в ніч 12 серпня. Вони з колегами після роботи надавали допомогу постраждалим, а коли поверталися, їх машину зупинили. За її словами, 50 осіб перебували в камері на чотирьох чоловік, а у першу добу — стояли у дворику для прогулянок, їх не годували, води не давали. Першу воду, каже дівчина, дали через 15 годин, її “вимагали зі скандалом і істерикою”. На другу добу принесли хліб і кашу.

“Охоронці ходили знущалися, говорили: „Не буде вам ніякої медичної допомоги, кинемо в вас гранату — і все закінчиться“... Мене не били, але були дівчатка, яких тут били. Їх били співробітники, які на першому поверсі, які приймають всіх тут”, — розповіла медик.

Сьогодні у 1:20 біля ЦІП з’явився заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Олександр Барсуков. Він заявив, що сьогодні всіх відпустять, та додав, що “знущань не було”.

Нагадаємо, президенти Литви, Естонії, Латвії та Польщі закликали президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити застосування сили проти свого народу, звільнити всіх затриманих протестувальників, а також розпочати діалог з білоруським народом. У разі виконання білоруською владою цих передумов, співпраця країни з міжнародною спільнотою буде збережена.