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Протесты в Беларуси: в Минске начали массово отпускать задержанных, стали известны детали издевательств

Протесты в Беларуси: в Минске начали массово отпускать задержанных, стали известны детали издевательств

Киев  •  УНН

 • 24658 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Минске из центра изоляции правонарушителей “Окрестина” вечером в четверг начали массово отпускать задержанных во время протестов людей, среди них много избитых и травмированных. Об этом сообщает TUT.BY, передает УНН.

“Выпускать задержанных на акциях протеста людей с ЦИП на Окрестине начали примерно в 22:30. Ожидающие их родные и близкие рассказывают, что в первые полчаса выпустили примерно до 30 человек. Людей продолжают освобождать”, — пишет издание.

Освобождения задержанных ожидали родные и активисты. Освобожденные белорусы рассказали, что их били. По словам тех, кто был в изоляторе, их били по ногам, спине, ягодицах. К воротам постоянно подъезжали кареты скорой помощи, в больницу увозили тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Освобожденные люди выглядят растерянными, их выпускали без вещей, телефонов, кошельков, все вещи остаются в изоляторе. Им тут же давали воду, горячий чай, еду и заворачивали в теплые одеяла. Девушки просто плакали, мужчины с синяками и гематомами шли без слов.

Среди тех, кого отпускали после 23:00, в основном женщины, среди них врач бригады скорой помощи Анастасия. Она рассказала, что задержали ее в ночь 12 августа. Они с коллегами после работы оказывали помощь пострадавшим, а когда возвращались, их машину остановили. По ее словам, 50 человек находились в камере на четырех человек, а в первые сутки — стояли в дворике для прогулок, их не кормили, воды не давали. Первую воду, говорит девушка, дали через 15 часов, ее “требовали со скандалом и истерикой”. На вторые сутки принесли хлеб и кашу.

“Охранники ходили издевались, говорили: „Не будет вам никакой медицинской помощи, бросим в вас гранату — и все закончится“... Меня не били, но были девочки, которых здесь били. Их били сотрудники, на первом этаже, которые принимают всех здесь”, — рассказала медик.

Сегодня в 1:20 у ЦИП появился заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. Он заявил, что сегодня всех отпустят, и добавил, что “издевательств не было”.

Напомним, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих, а также начать диалог с белорусским народом. В случае выполнения белорусскими властями этих предпосылок, сотрудничество страны с международным сообществом будет сохранена.

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