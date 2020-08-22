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Лукашенко про протести у Білорусі: все йде за планом "кольорових революцій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Проти Білорусі використовують сценарій "кольорових революцій", особливість ситуації - у використанні зовнішнього фактора. Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні, відвідуючи військовий полігон під Гродно, передає "БЕЛТА", інформує УНН.

Лукашенко про протести у Білорусі: все йде за планом "кольорових революцій"

"Все зрозуміло. Як ми і передбачали, все йде за планом "кольорових революцій" з порушенням внутрішньополітичної ситуації в країні. Оригінальність і особливість ситуації полягає в тому, що підключений зовнішній фактор, що буває не завжди. Зазвичай вони розкручують всередині, скидають діючу владу. Але оскільки влада у нас на місці, жорстко опирається (і не тільки чинить опір, але і контролює ситуацію), підключили зовнішній фактор", - заявив Лукашенко.

За його словами, "опоненти хочуть розосередити сили білоруських військових і правоохоронців і надавити на зовнішньому кордоні". Він додав, що одночасно з цим йде "активізація протестних настроїв і бандитизму в суспільстві".

"Мова йде про фінансування, витягування нас на переговори з ОБСЄ - зрозуміло, для чого вони це роблять", - зазначив білоруський лідер.

Також вказується, що Лукашенко доручив міністру оборони і командувачу Західним оперативним командуванням докласти всіх зусиль "з прийняттям найжорсткіших заходів щодо захисту територіальної цілісності країни".

Як повідомлялося раніше в УНН, в ООН занепокоєні тортурами у Білорусі та загибеллю людей під час протестів.

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