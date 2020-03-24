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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103985 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 15:54 • 107298 просмотра

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В Николаеве нет тестов для выявления COVID-19 - мэр

В Николаеве нет тестов для выявления COVID-19 - мэр

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаеве нет тестов для диагностики коронавируса. Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

“На сегодня в Николаеве тестов (на выявление коронвируса — ред) нет”, — сказал он.

Он добавил, что есть проблемы и с другими медицинскими и санитарными средствами.

При этом мэр города отметил, что Николаев готов к любой ситуации.

Сенкевич также сообщил, что с сегодняшнего дня в городе закрыты рынки, но наблюдается рост цен на базовые продукты.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет такая необходимость.

Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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