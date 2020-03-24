В Николаеве нет тестов для выявления COVID-19 - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаеве нет тестов для диагностики коронавируса. Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
“На сегодня в Николаеве тестов (на выявление коронвируса — ред) нет”, — сказал он.
Он добавил, что есть проблемы и с другими медицинскими и санитарными средствами.
При этом мэр города отметил, что Николаев готов к любой ситуации.
Сенкевич также сообщил, что с сегодняшнего дня в городе закрыты рынки, но наблюдается рост цен на базовые продукты.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса. Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения. Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения в Украине, если будет такая необходимость.
Как сообщал УНН, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.