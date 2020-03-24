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У Миколаєві немає тестів для виявлення COVID-19 - мер

У Миколаєві немає тестів для виявлення COVID-19 - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. В Миколаєві немає тестів для діагностування коронавірусу. Про це сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

"На сьогодні в Миколаєві тестів (на виявлення коронвірусу — ред) немає", - сказав він.

Він додав, що є проблеми і з іншими медичними та санітарними засобами.

При цьому, мер міста відзначив, що Миколаїв готовий до любої ситуації.

Сєнкевич також повідомив, що з сьогоднішнього дня в місті закриті ринки, але спостерігається зростання цін на базові продукти.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус. Перед цим очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану. Пізніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба.

Як повідомляв УНН, станом на вечір 23 березня в Україні було зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає інфекційне захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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