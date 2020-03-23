Кулеба підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення назвичайного стану в Україні, якщо побачить, що це єдиний захід, який дозволить стабілізувати ситуацію. Про це міністр сказав на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Якщо буде в цьому нагальна потреба тут і зараз, то я безумовно це підтримаю, тому що бачу ситуацію, яка розгортається. Але загалом мій підхід такий: потрібно боротись з коронавірусом з мінімальним тиском на економіку, права і свободи громадян. Це дуже важливо, тому що в боротьбі головне не перетнути ніяких червоних ліній, які потім дуже важко назад відкачувати. Але якщо я бачитиму, що надзвичайний стан - це єдиний захід, який дозволить стабілізувати ситуацію, то я буду це підтримувати", - сказав міністр.
З його слів, наразі уряд намагається ухвалювати рішення, як от оголошення надзвичайної ситуації в деяких областях для стримання ситуації з поширенням інфекції.
Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.