Кулеба підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення назвичайного стану в Україні, якщо побачить, що це єдиний захід, який дозволить стабілізувати ситуацію. Про це міністр сказав на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.