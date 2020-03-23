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Прем'єр-міністр: сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус

Київ • УНН

 • 20893 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні немає потреби впроваджувати в Україні режим надзвичайного стану. Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

“На даний момент немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні... розвиток цього коронавірусу в Україні є помірним, на відміну від інших країн”, — сказав Шмигаль.

Він додав, що впровадження надзвичайної ситуації в окремих регіонах україни, де зафіксовані випадки коронавірусу — достатній захід, щоб ефективно управляти ситуацією, там, де в цьому є потреба.

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“Цього тижня так не виглядає, що є така потреба виводити надзвичайний стан”, — підсумував глава уряду.

Раніше очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану. Пізніше очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що підтримає введення надзвичайного стану в Україні, якщо буде нагальна потреба.

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