Зеленський відповів на закиди щодо можливого введення надзвичайного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на закиди щодо можливого введення в Україні надзвичайного стану і закликав не судити когось по собі. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
“Я хочу звернутися до деяких наших політиків. У складні для країни часи займатися політичним хайпом фактично дорівнює мародерству. Ви кажете, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне — не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм життєвим принципам”, — сказав Зеленський.
Раніше Ємець закликав нардепів проголосувати за надзвичайний стан.
Нагадаємо, уряд на позачерговому засіданні у понеділок ухвалив рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.