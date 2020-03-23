Пандемія коронавірусу: Ємець закликав нардепів проголосувати за надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення в Україні надзвичайного стану через поширення епідемії COVID-19, пише УНН з посиланням на повідомлення МОЗ України.
“Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через коронавірус. Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану”, — вказано у повідомленні відомства
Попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус.
Додамо, що наразі в Україні зафіксовано 73 випадки інфікування COVID-19.