Во Львове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьников
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове на пешеходном переходе водитель легковушки сбил пятнадцатилетних парня и девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
"Правоохранители предварительно выяснили, что дети переходили дорогу на переходе. Детей госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - сообщили в Нацполиции.
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Напомним, 23 марта в результате столкновения автомобилей во Львове пострадали шесть человек, среди них - несовершеннолетняя.
А 22 марта во Львове грузовик наехал на мальчика.