У Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні у Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку. Про це УНН повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 20 березня, близько 17.30 на вулиці Величковського у Львові. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на пішохода, 10-річну місцеву мешканку, яка внаслідок отриманих травм померла на місці події",- повідомили у Нацполіції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лисичанську в ДТП з маршруткою загинула жінка
Працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Львівській області сьогодні о 8.02 до поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції “Миколаїв-Дністровський”, розташованої у Миколаївському районі, про те, що неподалік станції поїзд збив людину.