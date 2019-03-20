Во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 марта, около 17.30 на улице Величковского во Львове. Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешехода, 10-летнюю местную жительницу, которая в результате полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.
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Работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, во Львовской области сегодня в 8.02 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции "Николаев-Днестровский", расположенной в Николаевском районе, о том, что возле станции поезд сбил человека.