У Львові на пішохідному переході автомобіль збив двох школярів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові на пішохідному переході водій легковика збив п’ятнадцятирічних хлопця та дівчину. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
"Правоохоронці попередньо з’ясували, що діти переходили дорогу на переході. Дітей госпіталізували. Обставини ДТП встановлюються", - повідомили у Нацполіції.
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Нагадаємо, 23 березня внаслідок зіткнення автомобілів у Львові постраждали шестеро осіб, серед них – неповнолітня.
А 22 березня у Львові вантажівка наїхала на хлопчика.