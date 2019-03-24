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Шестеро людей постраждали через ДТП у Львові

Київ • УНН

 • 9439 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок зіткнення автомобілів у Львові постраждали шестеро осіб, серед них – неповнолітня. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.

Шестеро людей постраждали через ДТП у Львові

Так, ДТП сталася 23 березня близько 21:50 на вулиці Шевченка.

"Як встановили поліцейські, сталося зіткнення двох транспортних засобів: BMW 530, яким керував 29-річний львів’янин, та Volkswagen під керуванням 18-річного жителя Яворівського району. Із тілесними ушкодженнями до лікарні доставили обох водіїв, а також чотирьох пасажирів автомобілів: 30-річного львів’янина, мешканок Львова віком 27 та 28 років, а також 17-річну жительку Яворівського району",- йдеться в повідомленні.

У водія BMW медики діагностували алкогольне сп’яніння.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, в Одеській області авто перекинулося в кювет, через що постраждали п'ятеро людей.

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