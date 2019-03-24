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Шестеро человек пострадали из-за ДТП во Львове

Киев • УНН

 • 9439 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате столкновения автомобилей во Львове пострадали шесть человек, среди них - несовершеннолетняя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, передает УНН.

Шестеро человек пострадали из-за ДТП во Львове

Так, ДТП произошла 23 марта около 21:50 на улице Шевченко.

"Как установили полицейские, произошло столкновение двух транспортных средств: BMW 530, которыйм управлял 29-летний львовянин, и Volkswagen под управлением 18-летнего жителя Яворовского района. С телесными повреждениями в больницу доставили обоих водителей, а также четырех пассажиров автомобилей: 30-летнего львовянина, жительниц Львова в возрасте 27 и 28 лет, а также 17-летнюю жительницу Яворовского района", - говорится в сообщении.

У водителя BMW медики диагностировали алкогольное опьянение.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Одесской области авто перевернулось в кювет, в результате чего пострадали пять человек.

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