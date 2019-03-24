Авто перекинулося в кювет в Одеській області, п'ятеро постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Лиманському районі Одеської області внаслідок ДТП отримали тілесні травми п’ятеро пасажирів, серед них є двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
"Попередньо встановлено, що на 47 км автодороги "Одеса-Мелітополь" 50-річний водій автомобіля Toyota Previa не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. З’їхавши у кювет, транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП п’ятеро пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей 2008 та 2016 років народження отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію дій водія та притягнення його до адмінвідповідальності.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали неповнолітнього, який на викраденому автомобілі врізався в електроопору та втік з місця події.