Неповнолітній рецидивіст задля розваги викрав автомобіль та скоїв ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали неповнолітнього рецидивіста, який на викраденому автомобілі врізався в електроопору та втік з місця події. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Київській області.
Згідно із повідомленням, отримавши виклик про дорожньо-транспортну пригоду, правоохоронці виїхали за адресою, але на місці ДТП виявили лише розтрощений автомобіль Volkswagen - винуватець аварії зник з місця події.
Тим часом до поліції надійшло повідомлення про викрадення саме цього автомобіля. У ході оперативно-розшукових заходів була встановлена особа, яка керувала транспортним засобом на момент ДТП. Ним виявився раніше судимий 16-річний мешканець села Демидів Вишгородського району, з неблагополучної родини, який не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з електроопорою, чим наніс значної матеріальної шкоди власнику автомобіля, оскільки сам транспортний засіб після скоєння ДТП ремонту не підлягає.
У прес-службі наголосили, що свій вчинок юнак пояснив бажанням розважитися.
Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що семикласниця за кермом Subaru вчинила ДТП у Тернополі.