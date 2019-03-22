Неповнолітній рецидивіст задля розваги викрав автомобіль та скоїв ДТП

КИЇВ. 22 березня. УНН. На Київщині правоохоронці затримали неповнолітнього рецидивіста, який на викраденому автомобілі врізався в електроопору та втік з місця події. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Київській області.