Несовершеннолетний рецидивист ради развлечения угнал автомобиль и совершил ДТП

Согласно сообщению, получив вызов о дорожно-транспортном происшествии, правоохранители выехали по адресу, но на месте ДТП обнаружили только разбитый автомобиль Volkswagen - виновник аварии скрылся с места происшествия.

Между тем в полицию поступило сообщение об угоне именно этого автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность, которая управляла транспортным средством в момент ДТП. Ею оказался ранее судимый 16-летний житель села Демидов Вышгородского района, из неблагополучной семьи, который не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой, чем нанес значительный материальный ущерб владельцу автомобиля, поскольку само транспортное средство после совершения ДТП ремонту не подлежит.

В пресс-службе отметили, что свой поступок молодой человек объяснил желанием развлечься.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее УНН сообщал, что семиклассница за рулем Subaru совершила ДТП в Тернополе.