Семикласниця за кермом Subaru вчинила ДТП у Тернополі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Тернополі тринадцятирічна дівчина за кермом Subaru не розминулась з Volkswagen Passat. В автопригоді ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління поліції в Тернопільській області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Тернополі на вулиці Бережанській. Близько шостої години вечора зіштовхнулись Volkswagen Passat та Subaru.
Як з'ясувалось, за кермом Subaru перебувала тринадцятирічна дівчина. Семикласниця взяла транспортний засіб без відома батьків. Рухаючись вулицею вона, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у Volkswagen Passat.
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В автопригоді люди не травмувалися, механічні ушкодження отримали лише іномарки. Семикласниця перебувала у шоковому стані. Після огляду лікарями її відпустили додому. Батькам дівчини, за вчинене нею правопорушення, загрожує штраф у розмірі 860 грн.
Раніше УНН повідомляв, що "євробляха" під час обгону зіштовхнула авто на узбіччя, є постраждалі.