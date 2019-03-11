Семикласниця за кермом Subaru вчинила ДТП у Тернополі

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Тернополі тринадцятирічна дівчина за кермом Subaru не розминулась з Volkswagen Passat. В автопригоді ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу управління поліції в Тернопільській області.