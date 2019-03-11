"Євробляха" під час обгону зіштовхнула авто на узбіччя, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. За минулу добу в Івано-Франківській області сталося 2 ДТП. Зокрема, водій автомобіля на польській реєстрації під час обгону іншого авто зіткнувся з ним, після чого той перекинувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської облдержадміністрації.
"За минулу добу в області зареєстровано 2 дорожньо-транспортні події", - йдеться в повідомленні.
Так, біля селища Обертин водій автомобіля "ВАЗ-2103" збив водія автомобіля Mitsubishi Outlander та велосипедиста, які стояли біля передньої частини позашляховика. Внаслідок ДТП водій Mitsubishi отримав закритий перелом правої стегнової кістки, закритий перелом лівої стегнової кістки, відкритий перелом правої великогомілкової та малогомілкової кістки, закритий перелом лівої великогомілкової та малогомілкової кістки. Велосипедист – відкритий перелом нижньої третини лівої великогомілкової кістки, відкритий перелом нижньої третини правої великогомілкової кістки. Потерпілих госпіталізовано.
Інша ДТП сталася біля села Задністрянськ.
"Водій автомобіля Volkswagen Passat на польській реєстрації, гр. 1990 р. н. (року народження - ред.), житель с. Кукільники Галицького району, під час здійснення обгону автомобіля "ВАЗ 2109", допустив зіткнення із лівою стороною вказаного автомобіля, який, з'їхавши на узбіччя, перекинувся", - повідомили в ОДА.
Як наслідок, водій автомобіля "ВАЗ" 1977 року народження, житель с. Задністрянськ, отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій грудної клітки. Пасажирка 1977 року народження, жителька с. Задністрянськ, отримала перелому середньої третини правої гомілки. Постраждалих госпіталізували.
Нагадаємо, нетверезий водій, позбавлений на 10 років прав, тікаючи, протаранив авто поліції.