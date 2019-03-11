"Євробляха" під час обгону зіштовхнула авто на узбіччя, є постраждалі

КИЇВ. 11 березня. УНН. За минулу добу в Івано-Франківській області сталося 2 ДТП. Зокрема, водій автомобіля на польській реєстрації під час обгону іншого авто зіткнувся з ним, після чого той перекинувся. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Івано-Франківської облдержадміністрації.