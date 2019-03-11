"Евробляха" во время обгона столкнула авто на обочину, есть пострадавшие

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КИЕВ. 11 марта. УНН. За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области произошло 2 ДТП. В частности, водитель автомобиля на польской регистрации при обгоне другого автомобиля столкнулся с ним, после чего тот перевернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"За прошедшие сутки в области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия", - говорится в сообщении.

Так, возле поселка Обертин водитель автомобиля "ВАЗ-2103" сбил водителя автомобиля Mitsubishi Outlander и велосипедиста, которые стояли возле передней части внедорожника. В результате ДТП водитель Mitsubishi получил закрытый перелом правой бедренной кости, закрытый перелом левой бедренной кости, открытый перелом правой большеберцовой и малоберцовой кости, закрытый перелом левой большеберцовой и малоберцовой кости. Велосипедист - открытый перелом нижней трети левой большеберцовой кости, открытый перелом нижней трети правой большеберцовой кости. Пострадавшие госпитализированы.

Другая ДТП произошло возле села Заднестрянское.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat на польской регистрации, гр. 1990 г.р. (года рождения - ред.), житель с. Кукольники Галицкого района, при осуществлении обгона автомобиля "ВАЗ 2109", допустил столкновение с левой стороной указанного автомобиля, который, съехав на обочину, перевернулся", - сообщили в ОГА.

Как следствие, водитель автомобиля "ВАЗ" 1977 года рождения, житель с. Заднестрянское, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Пассажирка 1977 года рождения, жительница с. Заднестрянское, получила перелом средней трети правой голени. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, нетрезвый водитель, лишенный на 10 лет прав, убегая, протаранил авто полиции.

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