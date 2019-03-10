Нетверезий водій, позбавлений на 10 років прав, втікаючи протаранив авто поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Львові затримали нетверезого водія, вже позбавленого прав на 10 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на спільноту Патрульної поліції Львівської області.
Повідомляється, що близько 1 години ночі патрульна поліція у Львові отримала повідомлення про нетверезого водія, який знаходиться за кермом Daewoo Lanos. Після виявлення патрульними вказаного транспортного засобу почалося переслідування, оскільки вказівку зупинитися водій проігнорував і почав втікати.
Зрештою, нетверезий водій в’їхав в автомобіль патрульної поліції.
За даними поліції, 39-річного чоловіка в стані алкогольного сп’яніння затримали. Він відмовився від перевірки на вміст алкоголю в крові.
На порушника склали ряд протоколів: за скоєну ДТП, за не виконання вимог про зупинку, за водіння в нетверезому стані вдруге за рік, а також винесли постанову за керування без документів.
За даними поліції, він вже позбавлений прав на 10 років Сихівським районним судом, тому водієві загрожує кримінальна відповідальність за не виконання рішення суду (ст. 382 КК України) у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, підліток на викраденому Lancia зіштовхнувся з поліцейським авто.