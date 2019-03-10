Нетрезвый водитель, лишенный на 10 лет прав, удирая протаранил авто полиции

Сообщается, что около 1:00 ночи патрульная полиция во Львове получила сообщение о нетрезвом водителе, который находится за рулем Daewoo Lanos. После обнаружения патрульными указанного транспортного средства началось преследование, поскольку указание остановиться водитель проигнорировал и начал убегать.

В конце концов, нетрезвый водитель въехал в автомобиль патрульной полиции.

По данным полиции, 39-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения задержали. Он отказался от проверки на алкоголь в крови.

На нарушителя составили ряд протоколов за совершенную ДТП, за невыполнение требований об остановке, за вождение в нетрезвом состоянии второй раз за год, а также вынесли постановление за управление без документов.

По данным полиции, он уже лишен прав на 10 лет Сиховским районным судом, поэтому водителю грозит уголовная ответственность за невыполнение решения суда (ст. 382 УК Украины) в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, подросток на угнанном Lancia столкнулся с полицейским авто.