Семиклассница за рулем Subaru совершила ДТП в Тернополе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Тернополе тринадцатилетняя девушка за рулем Subaru не разминулась с Volkswagen Passat. В дорожной аварии никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Тернопольской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве на улице Бережанской. Около шести часов вечера столкнулись Volkswagen Passat и Subaru.
Как выяснилось, за рулем Subaru находилась тринадцатилетняя девушка. Семиклассница взяла транспортное средство без ведома родителей. Двигаясь по улице она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Passat.
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В дорожной аварии люди не травмировались, механические повреждения получили только иномарки. Семиклассница находилась в шоковом состоянии. После осмотра врачами ее отпустили домой. Родителям девушки, за совершенное ею правонарушение, грозит штраф в размере 860 грн.
Ранее УНН сообщал, что "евробляха" во время обгона вытолкнула авто на обочину, есть пострадавшие.