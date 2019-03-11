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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119694 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116740 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
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Семиклассница за рулем Subaru совершила ДТП в Тернополе

Семиклассница за рулем Subaru совершила ДТП в Тернополе

Киев  •  УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Тернополе тринадцатилетняя девушка за рулем Subaru не разминулась с Volkswagen Passat. В дорожной аварии никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве на улице Бережанской. Около шести часов вечера столкнулись Volkswagen Passat и Subaru.

Как выяснилось, за рулем Subaru находилась тринадцатилетняя девушка. Семиклассница взяла транспортное средство без ведома родителей. Двигаясь по улице она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Volkswagen Passat.

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В дорожной аварии люди не травмировались, механические повреждения получили только иномарки. Семиклассница находилась в шоковом состоянии. После осмотра врачами ее отпустили домой. Родителям девушки, за совершенное ею правонарушение, грозит штраф в размере 860 грн.

Ранее УНН сообщал, что "евробляха" во время обгона вытолкнула авто на обочину, есть пострадавшие.

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