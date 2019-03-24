Авто перевернулось в кювет в Одесской области, пятеро пострадавших

"Предварительно установлено, что на 47 км автодороги "Одесса-Мелитополь" 50-летний водитель автомобиля Toyota Previa не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Съехав в кювет, транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых двое малолетних детей 2008 и 2016 рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий водителя и привлечения его к административной ответственности.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали несовершеннолетнего, который на угнанном автомобиле врезался в электроопору и скрылся с места происшествия.