Авто перевернулось в кювет в Одесской области, пятеро пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Лиманском районе Одесской области в результате ДТП получили телесные травмы пятеро пассажиров, среди них есть двое малолетних детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Предварительно установлено, что на 47 км автодороги "Одесса-Мелитополь" 50-летний водитель автомобиля Toyota Previa не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Съехав в кювет, транспортное средство перевернулось. В результате ДТП пятеро пассажиров, среди которых двое малолетних детей 2008 и 2016 рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации действий водителя и привлечения его к административной ответственности.
Напомним, в Киевской области правоохранители задержали несовершеннолетнего, который на угнанном автомобиле врезался в электроопору и скрылся с места происшествия.