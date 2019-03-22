У Львові вантажівка наїхала на хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У поліцію сьогодні, 22 березня, о 07.40 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася у Львові на вулиці Личаківській, - водій вантажівки скоїв наїзд на хлопчика, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "ВАЗ-2170", 52-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на 11-річного львів’янина. Внаслідок ДТП школяр отримав тілесні ушкодження та госпіталізований.
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, встановлюються обставини події.
Нагадаємо, у Львові маршрутка збила на смерть 10-річну дівчинку.