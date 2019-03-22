Во Львове грузовик наехал на мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В полицию сегодня, 22 марта, в 07.40 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло во Львове на улице Лычаковской, - водитель грузовика совершил наезд на мальчика, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ-2170", 52-летний местный житель, совершил наезд на 11-летнего львовянина. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и госпитализирован.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.