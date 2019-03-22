Во Львове грузовик наехал на мальчика

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "ВАЗ-2170", 52-летний местный житель, совершил наезд на 11-летнего львовянина. В результате ДТП школьник получил телесные повреждения и госпитализирован.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.