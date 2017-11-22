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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 14252 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46624 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66794 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73964 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75635 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61841 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99363 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100723 просмотра

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В больнице умерла пятая жертва смертельного ДТП на Закарпатье

В больнице умерла пятая жертва смертельного ДТП на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 17993 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 22 ноября. УНН. В больнице скончался пятый травмированный в результате смертельного ДТП, которое произошло в пгт Большой Бычков Раховского района вечером 6 ноября 2017 г. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Напомним, что тогда в результате аварии на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой помощи. Двух граждан в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Раховского ЦРБ. Через несколько дней от полученных травм один из госпитализированных умер. На днях после длительного пребывания в крайне тяжелом состоянии умерла пятая жертва ДТП.

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В результате смертельной аварии выжил только водитель “Mitsubishi Pajero”, который решением суда на время досудебного следствия взят под стражу в качестве подозреваемого по ч.3 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц.

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