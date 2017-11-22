В больнице умерла пятая жертва смертельного ДТП на Закарпатье

Напомним, что тогда в результате аварии на месте ДТП погиб один человек, еще двое — в карете скорой помощи. Двух граждан в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Раховского ЦРБ. Через несколько дней от полученных травм один из госпитализированных умер. На днях после длительного пребывания в крайне тяжелом состоянии умерла пятая жертва ДТП.

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В результате смертельной аварии выжил только водитель “Mitsubishi Pajero”, который решением суда на время досудебного следствия взят под стражу в качестве подозреваемого по ч.3 ст. 286 УК, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц.

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